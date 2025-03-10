Жители Киева с 1 апреля 2025 года могут увидеть повышение стоимости водоснабжения – тарифы на воду в Киеве могут повыситься более чем на 34%.

В некоторых городах Украины тарифы на водоснабжение уже выросли или могут вырасти, поскольку местные власти вправе принимать соответствующие решения, тарифы на воду в Киеве также изменятся, сообщает Politeka.net.

Стало известно, какими будут тарифы на воду в Киеве после отопительного сезона. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Национальной комиссии по государственному регулированию в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Национальная комиссия, регулирующая энергетический и коммунальный секторы, контролирует формирование тарифов, но окончательные тарифы на воду определяют отдельные водоканалы, что объясняет различия в тарифах между разными регионами.

Ожидается, что в апреле и июле 2025 года произойдет двухэтапное повышение тарифов на воду для потребителей, в среднем более чем на 12% на первом этапе, а затем на 14%.

В частности, жители Киева с 1 апреля 2025 могут увидеть повышение стоимости водоснабжения. Так, тарифы на воду в Киеве повысятся более чем на 34%. Уже с 1 июля тарифы на воду в Киеве вырастут еще на 15%.

По данным Национальной комиссии, в Киеве тариф на централизованное водоснабжение с 1 апреля составит 17,57 грн за кубометр (без НДС), а на водоотвод – 16,41 грн (без НДС), что в сумме составит 33,98 грн за кубометр (без НДС), или 40,78 грн с НДС.

С 1 июля 2025 г. в Киеве тариф на водоснабжение повысится до 21,42 грн за кубометр (без НДС), а на водоотвод — до 17,66 грн (без НДС), что в итоге составит 39,08 грн (без НДС) или 46,9 грн с НДС.

Теперь тариф на водоснабжение в Киеве составляет 16,164 грн, а водоотвод — 14,220 грн, что вместе с НДС дает сумму 30,384 грн. Таким образом, с 1 апреля цена может вырасти на 34,2%, а с 1 июля еще на 15%.

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