Если пополнение lifecell не было произведено, через 365 дней все исходящие услуги будут заблокированы.

Каждый украинский абонент мобильного оператора lifecell может продолжить свой номер телефона, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщили в компании.

Срок действия составляет 365 календарных дней с момента пополнения счета на сумму 10 грн или более одним платежом (день пополнения счета + последующие 364 календарных дня).

Если пополнение не было произведено, через 365 дней все исходящие услуги будут заблокированы. В течение следующих 30 календарных дней доступны только входящие. Если в течение этого периода не будет пополнения на сумму 10 грн или более одного платежа, номер будет полностью отключен от сети.

Для проверки срока действия телефона наберите *121# и нажмите кнопку вызова. Для продления срока действия на 365 дней необходимо пополнить счет на 10 грн. или более одним платежом.

Для получения дополнительной информации о возможности повторного использования номера lifecell после отключения, обратитесь в call-центр оператора позвонив по телефону 5433 (бесплатно в сети) или 0 (800) 20 5433 (бесплатно в пределах Украины).

В случае, если в течение последних 3 месяцев срока действия абонент не пользовался тарифицируемыми услугами (выходящие звонки, SMS/MMS, доступ к Интернету и т.п.) или услугами в пределах дневного пакета, номер может быть заблокирован, даже если ежемесячная абонентская плата не начислялась.

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