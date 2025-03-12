Известно как сэкономить, а иногда и получить больше услуг от Lifecell за вполне приемлемые средства.

Рост цен заставляет многих искать способы экономии и расходы на мобильную связь – не исключение, Lifecell предлагает несколько выгодных решений, сообщает Politeka.net.

В компании рассказали о трех выгодных предложениях.

Оплата тарифа заранее – выгоднее, чем ежемесячно

Оператор ввел для тарифных планов "Макси" и "Мега" услугу "Тарифная подписка", позволяющую получить значительную экономию:

10% скидки при оплате 6 пакетов,

15% скидка при оплате 12 пакетов.

Это означает, что подписавшись на 12 пакетов "Макси", можно сэкономить до 540 грн, а для "Мега" – до 900 грн. Опция доступна как для действующих абонентов, так и для тех, кто переносит номер.

Перенос номера в lifecell – дополнительная выгода

Многие украинцы, сменяющие мобильного оператора, выбирают тариф "Макси". Он предлагает:

Безлимитный мобильный интернет

Доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и т.д.)

1500 минут на все операторы по Украине

Безлимитные звонки внутри сети

Стоимость тарифа – 190 грн/4 недели, но при оплате 12 пакетов заранее сумма уменьшается до 161,5. Процедура переноса номера проста: достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте или обратиться в магазин оператора.

"Лайфсет" – три услуги в одном

Тариф "Лайфсет", объединяющий:

Домашний интернет до 1 Гбит/с (при наличии технической возможности),

25 ГБ мобильного интернета + 1300 минут на все номера по Украине,

TV – 120+ популярных телеканалов для просмотра на 5 устройствах.

Стоимость – 175 грн/4 недели, что делает его одним из самых выгодных решений на рынке.

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