Рост цен заставляет многих искать способы экономии и расходы на мобильную связь – не исключение, Lifecell предлагает несколько выгодных решений, сообщает Politeka.net.
В компании рассказали о трех выгодных предложениях.
Оплата тарифа заранее – выгоднее, чем ежемесячно
Оператор ввел для тарифных планов "Макси" и "Мега" услугу "Тарифная подписка", позволяющую получить значительную экономию:
- 10% скидки при оплате 6 пакетов,
- 15% скидка при оплате 12 пакетов.
Это означает, что подписавшись на 12 пакетов "Макси", можно сэкономить до 540 грн, а для "Мега" – до 900 грн. Опция доступна как для действующих абонентов, так и для тех, кто переносит номер.
Перенос номера в lifecell – дополнительная выгода
Многие украинцы, сменяющие мобильного оператора, выбирают тариф "Макси". Он предлагает:
- Безлимитный мобильный интернет
- Доступ к популярным приложениям (YouTube, Instagram, TikTok, Facebook и т.д.)
- 1500 минут на все операторы по Украине
- Безлимитные звонки внутри сети
Стоимость тарифа – 190 грн/4 недели, но при оплате 12 пакетов заранее сумма уменьшается до 161,5. Процедура переноса номера проста: достаточно заполнить онлайн-заявку на сайте или обратиться в магазин оператора.
"Лайфсет" – три услуги в одном
Тариф "Лайфсет", объединяющий:
- Домашний интернет до 1 Гбит/с (при наличии технической возможности),
- 25 ГБ мобильного интернета + 1300 минут на все номера по Украине,
- TV – 120+ популярных телеканалов для просмотра на 5 устройствах.
Стоимость – 175 грн/4 недели, что делает его одним из самых выгодных решений на рынке.
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