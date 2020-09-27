Общественный деятель Андрей Пальчевский бросил вызов мэру Киева Виталию Кличко на местных выборах

Он рассказал о конфликте с главой украинской столицы в эфире телеканала "NewsOne", передает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Я Кличко лично бросаю вызов. Особенно начиная с метро Виноградаря, где за четыре миллиарда гривен было пробито аж целых 17 метров туннеля. Я жду его на дебаты. Он, конечно, не придет, или придет, но украдет у меня телефон в очередной раз. Я думаю, все выльется в конфронтацию на самом мужском уровне с Виталиком и кукловодом, который его содержит", - заявил Андрей Пальчевский.

Общественный деятель также высказался о том, как должен работать городской совет Киева и что он собирается сделать вместе со своей командой:

"По поводу депутатов Киеврады. Хочешь, не хочешь - представители всех партий, если они легитимно входят в совет, они должны находить взаимопонимание на пользу нашего государства. Терпеть не могу казнокрадов, но если современное законодательство не дает мне работает мне с другими людьми, я обязан в законном поле находить с ними общий язык, критикуя их, не ведя с ними дела, освещая их воровские схемы, но я обязан трудиться на благо народа", - подчеркнул Андрей Пальчевский.

Напомним, Пальчевский о своем участии в выборах: "У меня есть опыт и знания, в отличие от этой банды насекомых, пожирающей остатки наших урожаев"

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