Общественный деятель Андрей Пальчевский уверен, что столице нужно присвоить особый статус

Об этом лидер политсилы "Перемога Пальчевського" заявил в эфире телеканала NewsOne, передает Politeka.net.

Так, Пальчевский озвучил три основных шага, которые должен выполнить новый мэр. Во-первых, городской глава должен приложить все усилия, чтобы побороть коррупцию, особенно, что касается "рассаживания" по местах "своих" людей, создать честные и равные правила игры для бизнеса и прекратить хаотичную застройку.

"Самое первое, я начну с быстрой договоренности с командой умных людей относительно правил игры в городе. Имею в виду, что ребята не должны кормиться с города и ставить своих ближайших родственников на “сладкие” места. К примеру, оснащать киевские больницы аппаратурой за 10 или 12% отката или продавать землю", – раскрыл свою позицию политик.

Пальчевский акцентировал внимание на том, что у Киева должны быть свои финансовые инструменты для привлечения инвесторов.

"Что касается стратегического плана, то нельзя приходить на должность мэра без профессиональной команды. Поэтому я сейчас работаю с командой специалистов в вопросах инфраструктуры, экономики и финансов", - объяснил общественный деятель.

По его словам, у столицы должен быть особый статус. В первую очередь, это будет касаться финансирования из государственного бюджета крупных проектов, таких как строительство мостов, вокзалов и т.д. - как никак Киев дает работу сотням тысяч людей со всей Украины.

"Второе, я бы хотел поставить условие руководству страны о том, что у столицы должен быть особый статус. Нам необходимо, привлекая людей сюда, дать им возможность построить свою жизнь. Построить для них муниципальное жилье, которое сдавалось бы по доступной цене, как это было сделано в Берлине, Вене или других городах Европы", - отметил Пальчевский.

Третьей проблемой, которую необходимо решить, общественный деятель назвал хаотическую застройку Киева за счет самих же киевлян. По его словам, нужно запретить собирать деньги с будущих жильцов, которые зачастую вполне оправданно рискуют остаться и без денег, и без жилплощади. Пальчевский уверен, что застройщикам следует брать финансы в банках, а затем уже продавать готовые квартиры.

Напомним, Пальчевский предупредил о проблеме из-за выборов: "То, что можно было подготовить хорошо, мы уже профуфукали"

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