Общественный деятель Андрей Пальчевский раскритиковал руковоство страны за несостоятельность и коррупцию

Он выразил свое мнение в эфире телеканала "NewsOne", сообщает Politeka.net (чтобы посмотреть видео, скрольте страницу до конца).

"Если мы хотим, чтобы через 29 лет такой страны не было еще раз, то можно выбирать вот этих традиционных тараканов, который выпускают наши олигархические телеканалы. Каждый выпускает своего таракана: янычар первый, янычар второй и так далее. Судя по тому количеству дерьма, которое льется на меня с этих телеканалов, я не вписываюсь в тараканьи бега", - заявил лидер партии "Перемога Пальчевського".

По словам Андрей Пальчевського, за всю историю Украины во власть прорывались воры, а сейчас такие же коррупционеры добивают Украину:

"Я вырос в этом городе, у меня есть "хыст", есть возраст, опыт и знания в отличии от этой банды насекомых, которая пожирает остатки наших урожаев, наших запасов. Посмотрите, какого качества клептократы, клептоманы и так далее. Да у нас вся власть клептократическая, власть воров - уже 30 с лишним лет".

Андрей Пальчевский также напомнил, что Владимир Зеленский обещал уступить власть хорошему премьер-министру, но в итоге продолжает держать бразды правления в своих руках:

"Когда разговариваешь с людьми, которые сейчас у власти или были при Порошенко у власти - такое впечатление, что их выпустили на каникулы из дурдома. А президент и иже с ним, вы мне скажите, они понимают, чем отличается либертарианская модель от неолибертарианской. Я вам скажу: ничего они не понимают, книжек не читали, а дипломы - фальшивые. Где-то когда-то он сказал: найду хорошего премьера и отойду в сторону. А потом потоки денег пошли такие на Офис президента, что дружки его не выдерживают и захлебываются в этих миллиардах".

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