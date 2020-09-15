Сегодня, 15 сентября, с самого утра под стенами Верховной Рады проходит митинг студентов 

Участники акции протестуют против распоряжения Кабинета Министров Украины от 2 сентября о реорганизации Олимпийского колледжа имени Ивана Поддубного и присоединение его к Национальному университету физического воспитания и спорта, сообщают "Буквы".

Студенты колледжа объявили бессрочную забастовку с требованием к Правительству и Парламенту Украины отменить распоряжение.

Кроме того, они требуют уволить и. о. министра образования Сергея Шкарлета, а также министра молодежи и спорта Вадима Гутцайта.

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Ранее мы писали, что киевляне в метро массово нарушают карантин.

Несмотря на усиление в Киеве карантинных ограничений из-за попадания столицы в "оранжевую" зону карантина, украинцы не надевают маски в общественном транспорте.

В списке карантинных ограничений среди прочего, сообщается, что пассажиров общественного транспорта должны перевозить только в количестве 50% мест для сидения.

 
 