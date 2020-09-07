У Києві жінка регулярно знущалася над своєю 70-річною матір'ю

Її судитимуть за статтею "домашнє насильство", повідомили в ГУНП в Києві.

Жінка регулярно вживала алкоголь і принижувала матір, нецензурно висловлювалася і погрожувала фізичною розправою.

Інцидент стався в Деснянському районі Києва. Зловмисниці загрожує до двох років позбавлення волі.

Раніше ми писали, що в Києві вчетверте за минулі шість днів "замінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

На кадрах ролика видно, що дітей і викладачів евакуювали з приміщення, до будівлі під'їхала пожежна машина, карета швидкої допомоги і поліція.

Діти розташувалися в найближчих до школи дворах і сквериках, чекаючи, коли їм можна буде повернутися до навчання.

Додамо, що минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділами рятувальників та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.

Про це повідомляє прес служба Головного управління ДСНС у Києві. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).

Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

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