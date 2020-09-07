В Киеве женщина регулярно издевалась над своей 70-летней матерью

Ее будут судить по статье "домашнее насилие", сообщили в ГУНП в Киеве.

Женщина регулярно употребляла алкоголь и унижала мать, нецензурно выражалась и угрожала физической расправой.

Инцидент произошел в Деснянском районе Киева. Злоумышленнице грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее мы писали, что в Киеве четвертый раз за минувшие шесть дней "заминировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

На кадрах ролика видно, что детей и преподавателей эвакуировали из помещения, к зданию подъехала пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.

Дети расположились в ближайших к школе дворах и сквериках, дожидаясь, когда им можно будет вернуться к учебе.

Добавим, что на прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, подразделениями спасателей и правоохранителями было осуществлено 15 выездов на анонимные заминирования и обнаружения подозрительных предметов.

Об этом сообщает пресс служба Главного управления ГСЧС в Киеве. Всего за 2020 год осуществлен такой 251 выезд (за аналогичный период 2019 495 выездов).

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.