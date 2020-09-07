У Києві знову були помічені величезні банди людей ромської національності
На сторінці Київ Оперативний з'явився ролик з ними.
Автор відео запитав у них: "Знову працюєте?", на що ті дали позитивну відповідь. При цьому, побачивши камеру, вони відразу почали тікати.
І таких банд бродить дуже багато, в пошуках легкої наживи.
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Конкретна ця шукає людей на київському вокзалі з самого ранку, відео було знято близько 7: 00.
Раніше ми писали, що в Києві вчетверте за минулі шість днів "замінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.
На кадрах ролика видно, що дітей і викладачів евакуювали з приміщення, до будівлі під'їхала пожежна машина, карета швидкої допомоги і поліція.
Діти розташувалися в найближчих до школи дворах і сквериках, чекаючи, коли їм можна буде повернутися до навчання.
Додамо, що минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділами рятувальників та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.
Про це повідомляє прес служба Головного управління ДСНС у Києві. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).
Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."
Раніше Politeka писала, що стало відомо про стан дівчини-курсантки, яку переїхав п'яний майор.