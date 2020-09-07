У Києві знову були помічені величезні банди людей ромської національності

На сторінці Київ Оперативний з'явився ролик з ними.

Автор відео запитав у них: "Знову працюєте?", на що ті дали позитивну відповідь. При цьому, побачивши камеру, вони відразу почали тікати.

І таких банд бродить дуже багато, в пошуках легкої наживи.

Конкретна ця шукає людей на київському вокзалі з самого ранку, відео було знято близько 7: 00.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! - Опять работаете? -ДА! ЖД Вокзал. 07:00 #всеодноїхнесадять Видео - Анатолий Штефан Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 6. September 2020

Раніше ми писали, що в Києві вчетверте за минулі шість днів "замінували" елітну гімназію №32, розташовану на вулиці Івана Федорова в Печерському районі столиці.

На кадрах ролика видно, що дітей і викладачів евакуювали з приміщення, до будівлі під'їхала пожежна машина, карета швидкої допомоги і поліція.

Діти розташувалися в найближчих до школи дворах і сквериках, чекаючи, коли їм можна буде повернутися до навчання.

Додамо, що минулого тижня, з 31 серпня по 6 вересня, підрозділами рятувальників та правоохоронцями було здійснено 15 виїздів на анонімні замінування та виявлення підозрілих предметів.

Про це повідомляє прес служба Головного управління ДСНС у Києві. Всього за 2020 рік здійснено такий 251 виїзд (за аналогічний період 2019 року 495 виїздів).

Нагадавши, з'ясувалися моторошні подробиці ДТП з курсантками в Києві: "він наїхав раз, другий, третій і..."

Раніше Politeka писала, що стало відомо про стан дівчини-курсантки, яку переїхав п'яний майор.