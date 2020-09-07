В Киеве снова были замечены огромные банды людей Ромской национальности

На странице Киев Оперативный появился ролик с ними.

Автор видео спросил у них: «Опять работаете?», на что те дали положительный ответ. При этом, увидев камеру, они сразу начали убегать.

И таких банд бродит очень много, в поисках легкой наживы.

Конкретна эта ищет людей на киевском вокзале с самого утра, видео было снято около 7:00.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика! - Опять работаете? -ДА! ЖД Вокзал. 07:00 #всеодноїхнесадять Видео - Анатолий Штефан Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 6. September 2020

Ранее мы писали, что в Киеве четвертый раз за минувшие шесть дней "заминировали" элитную гимназию №32, расположенную на улице Ивана Федорова в Печерском районе столицы.

На кадрах ролика видно, что детей и преподавателей эвакуировали из помещения, к зданию подъехала пожарная машина, карета скорой помощи и полиция.

Дети расположились в ближайших к школе дворах и сквериках, дожидаясь, когда им можно будет вернуться к учебе.

Добавим, что на прошлой неделе, с 31 августа по 6 сентября, подразделениями спасателей и правоохранителями было осуществлено 15 выездов на анонимные заминирования и обнаружения подозрительных предметов.

Об этом сообщает пресс служба Главного управления ГСЧС в Киеве. Всего за 2020 год осуществлен такой 251 выезд (за аналогичный период 2019 495 выездов).

Напомним, выяснились жуткие подробности ДТП с курсантками в Киеве: "он наехал раз, другой, третий и..."

Ранее Politeka писала, что стало известно о состоянии девушки-курсантки, которую переехал пьяный майор.