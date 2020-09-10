В Киеве, возле станции метро "Берестейская", 10 сентября прорвало трубу

Видео с места случившегося опубликовал паблик dtp.kiev.ua.

Как сообщают киевляне, под мостом произошла коммунальная авария.

Известно, что очевидцы запечатлели, как вода потоком льется из трубы.

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Прорыв трубы под мостом на метро Берестейской, льёт как и с моста так, и с трубы сбоку .

Gepostet von dtp.kiev.ua am Donnerstag, 10. September 2020

Ранее мы писали, что климатические границы природных зон смещаются на север, что кардинально изменит климат и в Украине.

В частности, степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, сместится в будущем на територрию Киева. То есть столица Украины и Киевская область превратится в степ.

Такой прогноз озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

тучи, дождь, облака

Эксперт объяснила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия. Она также добавила, что снежных и морозных зим уже не будет.

 
 
 