В Киеве, возле станции метро "Берестейская", 10 сентября прорвало трубу
Видео с места случившегося опубликовал паблик dtp.kiev.ua.
Как сообщают киевляне, под мостом произошла коммунальная авария.
Известно, что очевидцы запечатлели, как вода потоком льется из трубы.
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Ранее мы писали, что климатические границы природных зон смещаются на север, что кардинально изменит климат и в Украине.
В частности, степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, сместится в будущем на територрию Киева. То есть столица Украины и Киевская область превратится в степ.
Такой прогноз озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.
Эксперт объяснила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия. Она также добавила, что снежных и морозных зим уже не будет.