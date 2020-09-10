В Киеве, возле станции метро "Берестейская", 10 сентября прорвало трубу

Видео с места случившегося опубликовал паблик dtp.kiev.ua.

Как сообщают киевляне, под мостом произошла коммунальная авария.

Известно, что очевидцы запечатлели, как вода потоком льется из трубы.

Прорыв трубы под мостом на метро Берестейской, льёт как и с моста так, и с трубы сбоку . Gepostet von dtp.kiev.ua am Donnerstag, 10. September 2020

Ранее мы писали, что климатические границы природных зон смещаются на север, что кардинально изменит климат и в Украине.

В частности, степной климат, характерный сейчас для южной части Украины, сместится в будущем на територрию Киева. То есть столица Украины и Киевская область превратится в степ.

Такой прогноз озвучила президент Профессиональной ассоциации экологов Украины Людмила Цыганок.

Эксперт объяснила, что смещение климатических зон будет сопровождаться повышением среднегодовой температуры и изменением природного биологического разнообразия. Она также добавила, что снежных и морозных зим уже не будет.