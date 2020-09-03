С утра в Киеве митингуют работники КП “Киевпастранса”
Об акции протеста столичных транспортников сообщает сайт “Хрещатик.news”.
Сотрудники КП “Киевпастранса” держат в руках плакаты “Не лишайте киевлян общественного транспорта”, “Депутаты, от вас зависит наша зарплата” и призывают депутатов Киевсовета проголосовать за решение о дополнительном финансировании КП “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.
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К слову, на Киевщине ездил пьяный водитель маршрутки.
В городе Вишневое полиция задержала пьяного водителя маршрутки №805.
Об этом сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook.
Водитель "немного заблудился и мчался, нарушая ПДД". Его заметили сотрудники Департамента охраны и задержали.
Во время задержания мужчина вел себя очень агрессивно.
В дальнейшем охранники передали водителя полицейским. Чтобы утихомирить водителя правоохранители были вынуждены надеть на него наручники.
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