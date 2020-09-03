С утра в Киеве митингуют работники КП “Киевпастранса”

Об акции протеста столичных транспортников сообщает сайт “Хрещатик.news”.

Сотрудники КП “Киевпастранса” держат в руках плакаты “Не лишайте киевлян общественного транспорта”, “Депутаты, от вас зависит наша зарплата” и призывают депутатов Киевсовета проголосовать за решение о дополнительном финансировании КП “Киевский метрополитен” и “Киевпастранс”.

Через карантинные ограничения, по состоянию на конец августа, задолженность по выплате заработной платы коммунальщикам составляет 77,4 млн грн.

В Киеве под КМДА митингуют Киевпастранс! Следующий шаг, остановка гор. транспорта https://www.instagram.com/p/CEqotMQhDDh/?igshid=1d62kv01wkca7 Gepostet von dtp.kiev.ua am Donnerstag, 3. September 2020

К слову, на Киевщине ездил пьяный водитель маршрутки.

В городе Вишневое полиция задержала пьяного водителя маршрутки №805.

Об этом сообщается на странице «Киев оперативный» в Facebook.

Водитель "немного заблудился и мчался, нарушая ПДД". Его заметили сотрудники Департамента охраны и задержали.

Во время задержания мужчина вел себя очень агрессивно.

В дальнейшем охранники передали водителя полицейским. Чтобы утихомирить водителя правоохранители были вынуждены надеть на него наручники.

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