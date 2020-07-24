Мэр Киева Виталий Кличко просит правоохранительные органы усилить меры безопасности в столице Об этом сообщает Politeka со ссылкой на сообщение Кличко в соцсети. Мэр Киева сообщил, что обратился в СБУ и полицию с просьбой усилить меры безопасности в городе, "чтобы киевляне чувствовали себя защищенными".

"Это и патрулирование в городе. Обеспечение правопорядка. И более эффективная работа по предупреждению возможных угроз. А также - задержание и привлечение к ответственности преступников", - написал Кличко.

Он подчеркнул, что ситуация особенно обострилась в последние дни - как в столице, так и в стране в целом. "У нас каждый день сообщения о десятках минирований. И не все из них, увы, оказываются ошибочными. Жгут дома и авто… Ситуацию в стране и в городе пытаются дестабилизировать. Этого нельзя допустить", - заявил мэр.

Он также поблагодарил всех "сознательных киевлян", которые, увидев подозрительные предметы в общественных местах, сообщают об этом в полицию. При этом в комментариях несколько скептически отреагировали на такую инициативу Кличко. "Обратился к насильникам усилить меры безопасности в столице", "Отзовите обратно, это не та полиция, что наш покой охраняет", - пишут пользователи соцсети.

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