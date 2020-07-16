С 16 июля в Украине действуют ослабления карантина, благодаря которым можно свободно ездить в Киев

Как передает Politeka.net, о новых транспортных правилах рассказала пресс-служба "Укрзализныци".

Ранее в рамках карантина предприятие ввело ограничение, согласно которому продавались лишь 50% билетов в поездах дальнего следования идущих в Киев, из столицы или через нее. Теперь же на всех таких маршрутах доступны 100% мест, и можно ездить без ограничений.

Впрочем, другие меры санитарно-эпидемической безопасности никто не отменял. Так в вагонах и на вокзалах обязательными условиями остаются температурный скрининг и ношение маски. Сотрудники "Укразализныци" призывают пассажиров не ходить по вагонам без особой надобности. Пресс-служба пишет, что пассажирские поезда тщательно дезинфицируют до и после рейсов, а также обрабатывают постельное белье. В кажлом вагоне стоит санитайзер.

Ранее главный санитарный врач Киева Олег Рубан предупредил, что с такими показателями заболеваемости, как сейчас, карантин в столице может затянуться еще на полтора года. По его словам, бизнес сможет работать даже в таких условиях - властям нужно лишь разработать правила для каждого вида предприятий.

Напомним, Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве: "Не хочу никого пугать, но...".

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