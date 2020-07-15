Мэр Киева Виталий Кличко не смог прокомментировать плохое состояние Пешеходно-велосипедного моста через Владимирский спуск

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на издание APnews.

Так, мэр столицы не смог ответить на вопрос журналиста об ужасающем состоянии стеклянного моста.

По данным СМИ, корреспондент трижды спросил Кличко относительно того, будет ли проведена реставрация стеклянного моста и стеклянных панелей, через которые по состоянию на сегодняшний день уже ничего не видно, однако мэр столицы сделал вид, что ничего не слышит.

Вместо ответа на вопрос мэр столицы продолжил фотографироваться с жителями города, а позже ушел вместе со своей личной охраной.

Известно, что Кличко появился на митинге под Верховной Радой Украины, где выступил против введения пропорциональной системы для населенных пунктов, где насчитывается менее 90 тысяч избирателей, и императивного мандата.

Ранее сообщалось, что после проливных дождей в Киеве две стеклянные панели помутнели, а одна из них выглядит потрескавшейся. Из-за этого в мае участок моста перекрыли металлическим забором и заградительной лентой с предупреждением: "Не заходить за ограждение! Опасно!".

Как известно, пешеходный мост от Арки Дружбы народов до Владимирской горки открыли летом 2019 года. С тех пор стеклянные панели уже неоднократно трескались.

Напомним, пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

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