Виталий Кличко использует преступную схему, «сливая» бюджетные деньги на строительство метро, а на самом деле направляя их на другие объекты

Как сообщает Знай.юа со ссылкой на материал на сайте Dubinsky.pro, правоохранители уже изучают материалы по нескольким уголовным делам, связанным с коррупционными схемами нынешнего мэра Киева Виталия Кличко и его приближенных. Одно из них касается хищения бюджетных средств, выделенных на строительство Сырецко-Печерской линии столичного метро. Отмечается, что по заявленным данным, общая стоимость соответствующего проекта составляет 6 миллиардов гривен.

Победителем тендера на строительство стала компания ОАО «Киевметрострой». При этом указывается, что руководство КГГА в лице мэра способствовали такому результату. Изначально заказчик должен был дать компании аванс в размере 30% от суммы договора, однако в КГГА добились того, чтобы сумма аванса составила 95% от общей стоимости.

Таким образом, компания получила авансом 2,6 миллиарда гривен из бюджета города. Однако используются миллиарды не на строительство метро, а ложатся на депозитный счет в один из государственных банков Украины. Благодаря этому компания также авансом получает прибыль в качестве процентов в размере примерно 139 миллиона гривен. Как выяснилось, эти средства «обналичиваются» благодаря Кличко и и. о. председателя КГГА Николая Поворозника.

Всего на данный момент на «строительство метро» в Киеве было выделено 4,1 миллиарда гривен. Однако Кличко с помощью преступной схему направляет эти деньги на ряд подконтрольных субъектов хозяйственной деятельности.

С учетом этого, а также привлечения компанией для работ «своих» субподрядчиков, которые предоставляют ей услуги по завышенным ценам, работы по строительству ветки метро в Киеве сейчас выполнены только на 1%. Из-за этого весь проект находится под угрозой срыва.

Напомним, Кличко вступился за соратника Порошенко, который скрыл миллионы.

Как сообщала Politeka, Кличко озадачил киевлян новым перлом о карантине: "Перешел на киевский слэнг".

Также Politeka писала, что Кличко предупредил об ужесточении карантина в Киеве.