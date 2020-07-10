Мэр Киева Виталий Кличко отмети ослабление карантина в столице новым перлом

Как пишет Politeka.net, 10 июля градоначальник надел защитную маску, благодаря которой в своем фирменном стиле призвал горожан соблюдать осторожность. Он опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.

В начале карантина Виталий Кличко креативно обратился к киевлянам, надев маску с надписью "Хватит шастать". Теперь же, когда ограничения в столице частично сняли, мэр Киева примерил защиту с призывом "Шастай осторожно". В описании он призвал помнить о правилах безопасности:

"Карантин уже не такой строгий, но это не значит, что можно забыть о правилах безопасности. Жизнь продолжается и мы все преодолеем. Если будем осторожны!"

Многие пользователи социальной сети возмутились таким обращением Виталия Кличко, о чем написали в комментариях:

"Это народу говорит, - Шастай... что собаке"; "Боже! За что это все киевлянам?!"; "Он просто перешел на киевский слэнг"; "Толковый психологический ход, чтоб выпускать пар недовольных людей, ограниченных в правах, переводить в юмор, у нас то с юмором в стране вообще все отлично".

Нагадаємо, Кличко підвищив зарплату "потребує" чиновнику, деталі рішення: "надбавка за...".

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