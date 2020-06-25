Андрей Пальчевский рассказал, будет ли сотрудничать с президентской партией «Слуга народа»

Как передает Politeka.net, об этом общественный деятель сообщил в эфире телеканала «112 Украина». (Чтобы посмотреть видео - проскролльте вниз)

Пальчевский подтвердил, что действительно слышал об идее обращаться с предложением о сотрудничестве к «привлекательным людям», которое не так давно достаточно активно обсуждали внутри фракции «Слуги народа».

«Расклад получается просто великолепный. Мол, мы вот здесь грабим, а какой-то человек выступает против нас. Значит, нужно сделать, чтобы он стал одним из нас», - отметил общественный деятель.

Пальчевский подчеркнул, что с ним этот номер не пройдет, он не будет сотрудничать со «Слугой народа» на местных выборах. Общественный деятель добавил, что даже если бы ему поступило такое предложение, он бы его не принял.

При этом возвращаясь к теме выборов он отметил, что кроме уже существующих политических партий, в стране также будет и общенациональное движение, исповедующее центристские взгляды. Главной задачей данного движения станет объединение Украины.

Отметим, ранее Андрей Пальчевский возмутился, что президент Владимир Зеленский потакает своим друзьям, которые попали во власть, и не может никого наказать. По его мнению, президент не должен вести себя подобным образом.

Напомним, Пальчевский вывел Минздрав на чистую воду и рассказал, что ждет украинцев: "1 сентября дети..."

Как сообщала Politeka, Пальчевский раскрыл главный недостаток Зеленского, страдает вся страна: "Что делать? Надо менять"

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл суть предвыборной кампании Кличко: «Четыре года воруем, полгода изображаем…»