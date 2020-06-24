Украинский общественник Андрей Пальчевский раскрыл украинцам глаза на то, что в действительности происходит с карантином в нашей стране

По словам Пальчевского, ошибочно полагать, что в Украине вот-вот победят китайский вирус. Об этом он сообщил в эфире программы "Пульс" на телеканале 112 Украина.

"1 сентября дети не пойдут в школу... Мне кажется, у некоторых руководителей сложилось такое впечатление, что еще чуть-чуть, и Минздрав получит победу над вирусом. И президент Зеленский с такой ребяческой уверенностью сказал о том, что мы "мастера спорта по борьбе... с коронавирусом". Так вот, что они "мастера спорта по борьбе" в этом я не сомневаюсь, а вот, с коронавирусом... главы государств не имеют права расслабляться, потому что каждый из них это ролевая модель", - отметил Пальчевский.

По словам общественника, в медицинской сфере процветает коррупция, следовательно, борьба с китайским вирусом, на самом деле, даже не на первом месте.

"Мы должны понимать, медицинский бюджет сейчас - это самый сладкий для коррупционеров кусок... На сегодняшний момент, англичане утверждают, что они близки к производству вакцины на сентябрь. Ангела Меркель говорила, что мы будем жить в специальном режиме до тех пор, пока не появится вакцина... потом еще надо вакцинировать 70% мирового населения... А мы занимаем последнее место в Европе, у нас протестирован 1% населения... это вообще ничего. И дальше они от балды пишут цифры", - раскритиковал Минздрав эксперт.

Напомним, Пальчевский хлестко отчитал Зеленского за очередные обещания о доплатах врачам

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали