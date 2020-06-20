Общественный деятель Андрей Пальчевский назвал самую опасную черту президента Владимира Зеленского

Как передает Politeka.net, об этом он рассказал в эфире телеканала "Украина 24" 18 июня (чтобы посмотреть, скрольте страницу вниз).

"У Зеленского, помимо доверчивости, есть еще одна черта, которую он не понимает. Она, как президента, его просто нивелирует. Он берет все время людей, которые были из противоположного лагеря, и ставит их на должности. Он не понимает, что теряет свой лагерь. И в этом смысле это очень слабая его политическая черта", - отметил Андрей Пальчевский.

Общественый деятель обратил внимание на внешний вид представителей власти. В частности тех, кто сидит в Верховной Раде:

"Уже прошел год, а год - это не как на Дальнем Востоке или на Севере раньше было за два, в политике год - это за десять. Вы посмотрите на их рожи, у них вот такие морды у всех - за десять лет не наешь. Почему? Потому что кто-то попадает в "Синекуры" (это называется по латыни), места, где все чудесно. Вот тут деньги... вот тут потоки, девченки, мальчишки, "Танці з зірками"".

Андрей Пальчевский также возмутился, что Владимир Зеленский потакает своим друзьям и не может никого наказать. По его мнению, президент не должен вести себя подобным образом.

"Вы видели, сидел Юзик и еще два товарища? Это же колоссальные личности с точки зрения их размеров. Потому что они приходят и все - жизнь удалась. Сверху критики нет, Владимир Зеленский никого не посадил в тюрьму, и не посадит - это понятно... Президент - это не человек из Кривого Рога с друзьями, не киевлянин и не львовянин. Это представитель могучей (которая хочет стать) державой", - подчеркнул Пальчевский.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом.

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