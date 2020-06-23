Общественный деятель Андрей Пальчевский предложил на законодательном уровне запретить мэрам украинских городов тратить бюджетные деньги на свои корыстные нужды

С таким заявлением Пальчевский выступил в своем новом видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).

«Есть инициатива, можно законодательная: запретить всем придурковатым мэрам городов использовать бюджеты для своих корыстных целей перед выборами», - заявил общественный деятель.

Он пояснил, что перед выборами градоначальники начинают «як скажені» ремонтировать дороги, стараясь добавить себе очков в гонке за власть.

«Везде написано, что это по инициативе мэра Кличко, Дурка, Варка и всех прочих, какие там бывают…Можно с ума сойти! Мамы с детьми бьются в истерике, женщины не могут доехать домой, люди на работу не могут», - рассказал Пальчевский.

пробку им в одно место...!!! пробку им в одно место...!!! Gepostet von Андрей Пальчевский am Dienstag, 23. Juni 2020

Он отметил, что при этом всем жителям города активно рассказывают, чья именно это была инициатива.

«Знаем мы их инициативы! Четыре года воруем, потом полгода изображаем деятельность», - жестко подытожил Пальчевский.

Ранее мы писали, что общественный деятель акцентировал внимание на предотвращении мародерства на месте ЧП в Киеве - это главный момент после эвакуации жителей.

Как известно, утром 21 июня в Киеве в десятиэтажке в Дарницком районе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обвалилось четыре этажа с 5-го по 8-й включительно, трое человек погибли, 23 эвакуированы, еще троих достали из-под завалов живыми.

Пальчевский назвал ключевые моменты в ликвидации последствий ЧП.

"Первое, что нужно сделать, это срочно полиции оцепить и предупредить мародерство…Должна быть организована специальная служба (я кстати не видел никого). И это самое главное сейчас, потому что людей уже эвакуировали", - отметил общественник.

Напомним, Андрей Пальчевский срочно предупредил о новой беде во взорванном в Киеве доме.

Как сообщала Politeka, Пальчевский жестко прошелся по Зеленскому и раскрыл проблему с Конституцией.

Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл глаза украинцам, как они ошиблись в Зеленском.