Общественный деятель Андрей Пальчевский предложил на законодательном уровне запретить мэрам украинских городов тратить бюджетные деньги на свои корыстные нужды
С таким заявлением Пальчевский выступил в своем новом видеообращении (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу вниз).
«Есть инициатива, можно законодательная: запретить всем придурковатым мэрам городов использовать бюджеты для своих корыстных целей перед выборами», - заявил общественный деятель.
Он пояснил, что перед выборами градоначальники начинают «як скажені» ремонтировать дороги, стараясь добавить себе очков в гонке за власть.
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«Везде написано, что это по инициативе мэра Кличко, Дурка, Варка и всех прочих, какие там бывают…Можно с ума сойти! Мамы с детьми бьются в истерике, женщины не могут доехать домой, люди на работу не могут», - рассказал Пальчевский.
Он отметил, что при этом всем жителям города активно рассказывают, чья именно это была инициатива.
«Знаем мы их инициативы! Четыре года воруем, потом полгода изображаем деятельность», - жестко подытожил Пальчевский.
Ранее мы писали, что общественный деятель акцентировал внимание на предотвращении мародерства на месте ЧП в Киеве - это главный момент после эвакуации жителей.
Как известно, утром 21 июня в Киеве в десятиэтажке в Дарницком районе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обвалилось четыре этажа с 5-го по 8-й включительно, трое человек погибли, 23 эвакуированы, еще троих достали из-под завалов живыми.
Пальчевский назвал ключевые моменты в ликвидации последствий ЧП.
"Первое, что нужно сделать, это срочно полиции оцепить и предупредить мародерство…Должна быть организована специальная служба (я кстати не видел никого). И это самое главное сейчас, потому что людей уже эвакуировали", - отметил общественник.
Напомним, Андрей Пальчевский срочно предупредил о новой беде во взорванном в Киеве доме.
Как сообщала Politeka, Пальчевский жестко прошелся по Зеленскому и раскрыл проблему с Конституцией.
Также Politeka писала, что Пальчевский раскрыл глаза украинцам, как они ошиблись в Зеленском.