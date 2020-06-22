Украинский общественный деятель Андрей Пальчевский акцентировал внимание на предотвращении мародерства - это главный момент после эвакуации жителей

Как известно, утром 21 июня в Киеве в десятиэтажке в Дарницком районе произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего обвалилось четыре этажа с 5-го по 8-й включительно, трое человек погибли, 23 эвакуированы, еще троих достали из-под завалов живыми.

Пальчевский в эфире телеканала "112 Украина" назвал ключевые моменты в ликвидации последствий ЧП.

"Первое, что нужно сделать, это срочно полиции оцепить и предупредить мародерство. Мы с вами не вчера родились, мы знаем, что сейчас из дома начнут быстренько исчезать у кого деньги, у кого ценные вещи, поэтому люди будут очень волноваться и пытаться проникнуть туда же. Таким образом, должна быть организована специальная служба (я кстати не видел никого). И это самое главное сейчас, потому что людей уже эвакуировали", - отметил общественник.

Кроме того, украинцев волнует вопрос с жильем: куда поселят пострадавших и выдадут ли им новые квартиры взамен разрушенного дома?

"Второе. Проверка на прочность государства - должны быть предусмотрены помещения, специальное муниципальное жилье или лагеря на случай подобных (инцидентов, - ред.), это ж не первый и, к сожалению, не последний случай. Мне уже звонила журналистка и спросила, как ты думаешь, им дадут квартиры? Я уверен, что им дадут квартиры, вопрос, где и когда. Жизнь этих людей превращается... до сегодняшнего взрыва и после", - резюмировал Пальчевский.

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