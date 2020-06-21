Условия, в которых перевозились сотни животных, стали причиной гибели части из них. Общественный деятель Андрей Пальчевский выразил возмущение по поводу случившегося

Как передает Politeka.net, Пальчевский записал видеообращение, в котором отметил, что в нашей стране одинаковое отношение - "как к людям, так и к собакам" (чтобы посмотреть ролик, проскролльте вниз).

"Узнав про всю эту жуткую историю со щенками, которые умерли, мы хотели заявить, что канадские наши друзья, активисты, были возмущены условиями, в которых щенков отправили в Канаду - 38 из них погибло, еще несколько десятков были при смерти от жажды... Они просто не знают, что у нас и с людьми примерно так же обходятся... Несчастных этих щенков при температуре +33 градусов продержали в коробках несколько часов, потом еще загрузили и т.д. и т.п. Надеемся, что такого повторяться больше не будет, но отношение к собакам и к людям, как ни странно, примерно одинаковое, и иногда, даже не знаю, в Международных украинских авиалиниях, к кому они хуже относятся: к людям или к собакам?", - спросил Пальчевский.

Напомним, 13 июня МАУ осуществила спецрейс Киев-Торонто, в грузовом трюме самолета везли около 500 щенков. Из-за ненадлежащих условий перевозки часть животных погибли от удушья. После этого, с 19 июня, МАУ объявили временное эмбарго на перевозку живых животных на самолетах B767.

как к людям,так и к собакам(( Gepostet von Андрей Пальчевский am Sonntag, 21. Juni 2020

Ранее мы сообщали, Пальчевский раскритиковал действия Кабмина, которые привели к значительному росту заболеваемости китайским вирусом. В частности, общественный деятель полагает, что, правительство совершило ошибку, когда возобновило международное авиасообщение. Он уверен, что иностранцы снова заразят украинцев китайским вирусом, независимо от мер предосторожности.

Напомним, Андрей Пальчевский донес Зеленскому в "тонущей лодке", чего хотят украинцы: "Прежде всего..."

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский подсказал, как помочь людям, которые болеют китайским вирусом: «Скоро победим! Только без нашего МОЗа».