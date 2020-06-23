Общественный деятель Андрей Пальчевский рассказал, как украинцы ошиблись, избрав Владимира Зеленского, и как не допустить подобного в будущем

Об этом Пальчевский заявил в эфире телеканала "112 Украина". (Чтобы посмотреть видео – проскролльте вниз)

«Нам всем наступит конец из-за увлеченности нашей поп-культурой. Поп в прямом смысле этого слова, этой части. И именно туда мы стремимся. Потому что нам показывали: ой, как хорошо. Тут он такой смешной, тут он такой умный и так далее. Так он играл умного, понимаете. И чужие слова читал, он шутку чужую читал на канале. Люди же не понимают, телевидение – это искусство манипуляции… По телевизору, например, все примерно одного роста… все примерно одного веса, все примерно одного ума. Телевидение – великий уравнитель», - заявил он.

Пальчевский объяснил важный момент, который многие упускают.

«Люди не понимают, что такое телевидение, оно находится на удалении от людей. Они не понимают, что президенты премьеры читают чужие речи, написанные чужими людьми, часто списанные еще у каких-то людей. Они не понимают этого, они думают, что это действительно он смотрит в глаза и говорит: «Мы будем увеличивать зарплаты докторов в четыре раза, четыре тысячи долларов будет получать средняя учительница». У него там написано», - отметил общественный деятель.

Пальчевский дал совет, как избежать подобных ошибок.

«Украинцы должны понимать, что должен быть послужной список. То есть, если ты танцевал где-то и пел, и кого-то сильно бил по голове, это не значит, что ты силен в области строения развязок», - подчеркнул общественный деятель.

Напомним, Пальчевский хлестко отчитал Зеленского за очередные обещания о доплатах врачам: "Мы это уже слышали месяц назад, где покращення?"

Как сообщала Politeka, Пальчевский ярко разнес Зеленского и его друзей в Раде: "Вы посмотрите на их рожи, у них..."

Также Politeka писала, что неопытность Зеленского сыграла злую шутку с Украиной, Пальчевский раскрыл детали: «Люди могли и не умереть»