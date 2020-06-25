24 июня на мосту Патона в Киеве прорвало трубу, превратив его в кипящий водопад
Как сообщает Politeka.net, очевидцы сняли последствия аварии на видео и опубликовали в социальной сети Facebook. Кроме того, пресс-служба "Киевтеплоэнерго" раскрыла подробности ЧП в комментарии "УНН".
Как можно заметить на видеозаписи, горячая вода бурным потоком хлещет примерно со средины моста и падает в Днепр. Очевидцы сообщают, что аварийные службы были оперативно извещены о прорыве, но не спешили исправлять проблему.
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Как сообщили коммунальщики, во время плановых гидравлических испытаний на мосту Патона в очередной раз произошел прорыв магистрального трубопровода. Специалисты выявили сразу несколько поврежденных участков, из которых пробивается вода. К счастью для водителей, движение по мосту ограничивать не пришлось.
"Аварийная бригада Киевтеплоэнерго оперативно локализовала места повреждения. Ремонтники планируют завершить восстановительные работы в максимально сжатые сроки", — отметили представители "Киевтеплоэнерго"
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