Новый фонтан от мэра Киева Виталия Кличко перестал работать через неделю после открытия

Как сообщает Politeka.net, киевляне сняли конфуз на видео и опубликовали в сети (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Пешеходный фонтан открыли только 14 июня в Парке Партизанской славы в Дарницком районе. Виталий Кличко похвастался обновкой в соцсетях. Особенность конструкции в том, что она состоит из пяти арок, вода с которых падает водопадом на дорожку для пешеходов. Кроме того, они подсвечиваются разными цветами.

Недавно жители Киева пришли полюбоваться на новый фонтан, но их ожидал неприятный сюрприз. Как можно заметить на видео, вода и подсветка отключена. При этом время не слишком позднее, ведь в парке все еще гуляет много людей и торгую сувенирами.

"В парке фонтаны, которые запускали только для Кличка, они не работают месяц. Вот, в этом уверяют аниматоры".

Ранее Виталий Кличко объявил о новых правилах карантина в Киеве. Так всем сотрудникам торговых сетей и заведений общественного питания теперь необходимо проходить обязательное ИФА-тестирование.

"Такие тесты нужно делать раз в месяц. Поскольку речь идет о людях, которые работают в компаниях с большим количеством посетителей. И где высока вероятность инфицирования коронавирусом», — заявил Виталий Кличко.

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что пиар-ход Кличко обойдется киевлянам в миллиарды, люди вышли на улицы: "Забыл все обещания".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.