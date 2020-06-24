В центре Киева мужчина набросился с тесаком на людей, которые помешали ему проехать на машине
Как сообщает Politeka.net, видеозапись происшествия опубликовали в сообществе "Киев Оперативный" на Facebook.
Как сообщают очевидцы, нешуточный конфликт разыгрался во дворе на улице Костельной. Грузовой фургон перегородил выезд через арку, пока сотрудники разгружали вещи. Это очень не понравилось водителю автомобиля BMW. Во время словесной перепалки он достал мачете и началу грожать оппонентам.
"Ему было сказано, что в течении ближайших 3 минут фургончик уедет и даст водителю BMW спокойно проехать во двор через арку. Но, его это не устроило и он начал словесную перепалку, затем выпрыгнул из машины и попытался ударить водителя фургончика мачете", - передают очевидцы.
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Как можно заметить на видео, водитель фургона и сам провоцировал буйного собеседника. Он даже разбил ногой зеркало на BMW, когда мужчина с тесаком пытался отъехать. В итоге последний набросился на неприятеля и нанес ему травмы. Теперь в ситуации будут разбираться полицейские.
"Он успел (вне видео) нанести пару косвенных ударов по руке и туловищу. На водителя BMW было написано заявление в полицию, побои сняты", - пишут авторы ролика.
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