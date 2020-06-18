Жители Киева раскритиковали мэра Виталия Кличко из-за строительства нового Подольско-Воскресенского моста

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА высказался о проблемах на своей странице в Facebook.

После скандала с ржавыми запчастями, Виталий Кличко написал о масштабных протестах киевлян против строительства моста. Он подчеркнул, что не намерен идти на уступки активистов.

"Киев не может остановить строительство Подольско-Воскресенского мостового перехода в угоду группе людей", - заявил мэр. - "Группа активистов общественной организации "Русановский массив", пренебрегая интересами общины столицы, противится строительству Подольско-Воскресенского мостового перехода".

Жители Русановских садов утверждают, что под строительство на улице Центральная садовая выделили землю, которая является частной собственностью. Некоторые постройки собираются снести ради возведения моста. Виталий Кличко заявил, что улицы находятся в коммунальной собственности города. В итоге активисты заблокировали движение по улице Центральная Садовая.

Киевляне начали протестовать и в социальной сети. Многие призывают оставить Русановские сады в покое:

"Вот пускай строительная техника, едет на стройку через Труханов остров. И проблем никаких не будет)"; "Так когда городу улица нужна - она принадлежит городу, а когда ремонт или очистить от снега - это не проблемы города)))"; "Как всегда, все превратно и накручено. Где здесь мост на Троещину, если спускаете на Русановские Сады. Мост в никуда !!! Загрузка Левобережной, которая сама задыхается уже... Жители Русановских садов за строительство этого горе-моста, но без съездов с него на териториï Русановских садов! Какой тогда смысл его строить ?! Или в нашей мэрии есть скрытые планы на Русановские Сады ?!".

Напомним, Кличко разгневал киевлян новыми правилами проезда: "Не компенсируют".

Также мы писали, что Кличко насмешил киевлян новым перлом, позор попал на видео: "Шалун".

Ранее Politeka сообщала, что Кличко получил прибавку к зарплате, а киевляне продолжают жить за копейки на карантине.