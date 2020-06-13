Стало известно, кто опережает всех конкурентов в гонке за кресло мэра Киева

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на анонимный опрос, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live. Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, он опережает Сергея Притулу и Виталия Кличко в предпочтениях избирателей.

При условии проведения выборов в столице в ближайшее время журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского поддержали бы 25% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Популярные статьи сейчас

Резкий поворот курса, украинцы в ловушке и радикальные меры НБУ – главное за ночь

Двухметровые змеи заполонили пляжи Одессы, пугающие кадры

С долларами пора бежать в обменник, эксперт НБУ удивил советом по курсу валют: "Это выгоднее"

ПриватБанк изменил правила снятия денег с карт: важное заявление, «чтобы получить наличку…»
Показать еще

Шоумена Сергея Притулу поддержали бы 16% таких опрошенных, а нынешнего мэра столицы Украины Виталия Кличко – 24%. У Николая Томенко и Андрея Билецкого поддержка невелика – 5%.

В результате, первая пятерка вероятных кандидатов занять пост столичного мэра сформировалась следующим образом:

  1. Андрей Пальчевский - 25%;
  2. Виталий Кличко - 24%;
  3. Сергей Притула ("Голос") - 16%;
  4. Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;
  5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.

пальчевский кличко

18% опрошенных ответили, что готовы отдать свой голос за нового кандидата. Рейтинги других кандидатов – менее 5%. В соцопросе,  который проводился в Telegram-канале Kyiv Live, всего приняли участие более 222 тысяч человек.