Стало известно, кто опережает всех конкурентов в гонке за кресло мэра Киева

Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на анонимный опрос, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live. Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, он опережает Сергея Притулу и Виталия Кличко в предпочтениях избирателей.

При условии проведения выборов в столице в ближайшее время журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского поддержали бы 25% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.

Шоумена Сергея Притулу поддержали бы 16% таких опрошенных, а нынешнего мэра столицы Украины Виталия Кличко – 24%. У Николая Томенко и Андрея Билецкого поддержка невелика – 5%.

В результате, первая пятерка вероятных кандидатов занять пост столичного мэра сформировалась следующим образом:

Андрей Пальчевский - 25%; Виталий Кличко - 24%; Сергей Притула ("Голос") - 16%; Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%; Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.

18% опрошенных ответили, что готовы отдать свой голос за нового кандидата. Рейтинги других кандидатов – менее 5%. В соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live, всего приняли участие более 222 тысяч человек.