Стало известно, кто опережает всех конкурентов в гонке за кресло мэра Киева
Об этом пишет Politeka.net, со ссылкой на анонимный опрос, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live. Лидером среди кандидатов на должность городского главы Киева является журналист-самовыдвиженец Андрей Пальчевский, он опережает Сергея Притулу и Виталия Кличко в предпочтениях избирателей.
При условии проведения выборов в столице в ближайшее время журналиста-самовыдвиженца Андрея Пальчевского поддержали бы 25% тех, кто определился с выбором и намерен принять участие в голосовании.
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Шоумена Сергея Притулу поддержали бы 16% таких опрошенных, а нынешнего мэра столицы Украины Виталия Кличко – 24%. У Николая Томенко и Андрея Билецкого поддержка невелика – 5%.
В результате, первая пятерка вероятных кандидатов занять пост столичного мэра сформировалась следующим образом:
- Андрей Пальчевский - 25%;
- Виталий Кличко - 24%;
- Сергей Притула ("Голос") - 16%;
- Николай Томенко ("Рідна країна") - 5%;
- Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 5%.
18% опрошенных ответили, что готовы отдать свой голос за нового кандидата. Рейтинги других кандидатов – менее 5%. В соцопросе, который проводился в Telegram-канале Kyiv Live, всего приняли участие более 222 тысяч человек.
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