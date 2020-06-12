Журналіст Андрій Пальчевський звернувся до президента Володимиру Зеленському і розкрив, чому в Україні зростає захворюваність

Як повідомляє Politeka.net, він опублікував відеозвернення на своїй сторінці в Facebook і прокоментував хвороба Олени Зеленської (щоб подивитися, скрольте відео вниз).

"Як завжди, чудять чоловіки, а жінки віддуваються - захворіла, на жаль, перша леді наша. Співчуття, сподіваємося, все буде добре. У цьому показовим є момент - Зеленський Володимир Олександрович, її чоловік і за сумісництвом президент сказав: що ж у нас зростають цифри?", - зазначив журналіст.

Андрій Пальчевський заявив, що призводять до зростання захворюваності дії чиновників, що оточують главу держави. Крім того, вони приховують реальний стан речей:

"Людей, які хворіють у нас зараз, мінімум в 10 разів більше, ніж офіційна статистика показує... Придурок під назвою Ляшко - це той, який фальсифікує результати, кажучи, що ми робимо 10 тисяч тестів в день. Це повна нісенітниця. Людей, на жаль, хворіє набагато більше".

За словами Андрія Пальчевського, українська влада допустила багато помилок з самого початку епідемії і продовжує приймати неправильні заходи зараз. З-за цього китайський вірус буде ще довго лютувати в Україні.

"З самого початку все пішло не так, треба було відокремити здорових і хворих, тестувати, тестувати, тестувати. Ви, наші керівники, вже вирішили запустити всіх в метро, запустити всіх на транспорт, скоро запустять поїзди і те, що в Європі закінчиться вже скоріше всього до цієї зими - у нас в Україні триватиме ще рік, як мінімум", - заявив Андрій Пальчевський.

Журналіст також звернувся до Володимиру Зеленському і розповів, як можна зменшити поширення хвороби та врятувати економічну ситуацію в країні:

Жена Президента... а Сам здоров??? Жена Президента: Советуйте сменить Ляшко и крадуцких: дурят Вашего мужа!!! а Сам здоров??? кто подменит Зе? вдруг и он??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 12. Juni 2020

"Ви скажете: повинна працювати економіка. Так, має, але був правильний підхід: спочатку випустити тих, які необхідні для того, щоб держава діяла. Друге - заплатити людям, особливо матерям, незаміжнім жінкам, які не можуть себе підтримувати, а також бабусям і так далі. І тільки потім, у міру того, як ми вже знаємо реальну ситуацію, випускати людей. А так трапляється те, що трапляється. Володимире Олександровичу, міняйте придурків, залишайте дружину".

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