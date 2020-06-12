Журналист Андрей Пальчевский обратился к президенту Владимиру Зеленскому и раскрыл, почему в Украине растет заболеваемость

Как сообщает Politeka.net, он опубликовал видеообращение на своей странице в Facebook и прокомментировал болезнь Елены Зеленской (чтобы посмотреть, скрольте видео вниз).

"Как всегда, чудят мужчины, а отдуваются женщины - заболела, к сожалению, первая леди наша. Соболезнования, надеемся, все будет хорошо. В этом показательный есть момент - Зеленский Владимир Александрович, ее муж и по совместительству президент сказал: что же у нас растут цифры?", - отметил журналист.

Андрей Пальчевский заявил, что к росту заболеваемости приводят действия чиновников, окружающих главу государства. Кроме того, они скрывают реальное положение вещей:

"Людей, которые болеют у нас сейчас, минимум в 10 раз больше, чем официальная статистика показывает... Придурок под названием Ляшко - это тот, который фальсифицирует результаты, говоря, что мы делаем 10 тысяч тестов в день. Это полная чушь. Людей, к сожалению, болеет гораздо больше".

По словам Андрея Пальчевского, украинская власть допустила много ошибок с самого начала эпидемии и продолжает принимать неправильные меры сейчас. Из-за этого китайский вирус будет еще долго свирепствовать в Украине.

"С самого начала все пошло не так, надо было отделить здоровых и больных, тестировать, тестировать, тестировать. Вы, наши руководители, уже решили запустить всех в метро, запустить всех на транспорт, скоро запустят поезда и то, что в Европе закончится уже скорее всего к этой зиме - у нас в Украине будет продолжаться еще год, как минимум", - заявил Андрей Пальчевский.

Журналист также обратился к Владимиру Зеленскому и рассказал, как можно уменьшить распространение болезни и спасти экономическую ситуацию в стране:

Жена Президента... а Сам здоров??? Жена Президента: Советуйте сменить Ляшко и крадуцких: дурят Вашего мужа!!! а Сам здоров??? кто подменит Зе? вдруг и он??? Gepostet von Андрей Пальчевский am Freitag, 12. Juni 2020

"Вы скажете: должна работать экономика. Да, должна, но был правильный подход: сначала тех выпустить, которые необходимы для того, чтобы государство действовало. Второе - заплатить людям, особенно матерям, незамужним женщинам, которые не могут себя поддерживать, а также бабушкам и так далее. И только потом, по мере того, как мы уже знаем реальную ситуацию, выпускать людей. А так случается то, что случается. Владимир Александрович, меняйте придурков, оставляйте жену".

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