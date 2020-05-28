Мэр Виталий Кличко предупредил, что может ужесточить карантин в Киеве

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА назвал условия во время брифинга 28 мая.

Градоначальник обратил внимание, что власти столицы постепенно ослабляют карантин и следят, как это влияет на распространение болезни. При этом в КГГА готовы снова ужесточить меры, если ситуация ухудшится.

"Главное, чтобы послабления не привели к новой волне заболеваемости. Если количество больных коронавирус будет увеличиваться, у нас есть алгоритм действий. Киев определил сейчас условия, при которых городу придется вернуться к карантину", - заявил Виталий Кличко.

По словам Киевского мэра, ограничения ужесточат, если количество новых случаев болезни за неделю превысит соотношение 24 человека на 100 тысяч. Карантин также ужесточат, если пациенты с китайским вирусом займут более 75% коек в больницах.

Виталий Кличко попросил жителей Киева помогать бороться с распространением болезни и следить за мерами предосторожности. В частности, носить маски с перчатками и соблюдать безопасную дистанцию с окружающими.

Ранее в Киеве начался второй этап ослабления карантина - в столице запустили наземный общественный транспорт и метро.

Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал о новых ослаблениях карантина в Киеве: "с 30 мая...".

Также Politeka писала, что Кличко решил не пускать людей в метро, заявление: "Надо будет немного подождать".