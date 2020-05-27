Мэр Киева Виталий Кличко решил ограничить вход в метро в часы пик

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА рассказал о нововведениях во время брифинга 27 мая.

По словам Виталия Кличко, пассажиров не будут пускать в подземку в самое напряженное время дня. Людям придется ждать у входа на расстоянии друг от друга, пока им не разрешат войти на станцию.

"В метро в часы пик, чтобы не создавать большого скопления людей, временно будут ограничивать вход на некоторые станции. Надо будет немного подождать у входа, соблюдая дистанцию и в маске", - заявил киевский мэр.

Глава столицы также обратил внимание, что не все пассажиры следуют правилам безопасности. Он напомнил о требовании носить маски и потребовал соблюдать меры.

"Не пренебрегайте правилами. Не подвергайте опасности себя и людей, которые рядом. Потому что, я уже приводил эту цифру, - 34% заражений происходят именно в общественном транспорте. И в нынешней ситуации им следует пользоваться только в случае крайней необходимости", - сказал Кличко

Стоит отметить, что метро в Киеве и по всей Украине возобновило работу 25 мая. Как добавил глава КГГА, за два дня в метро прокатились 773 тысячи человек.

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