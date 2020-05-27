Мэр Виталий Кличко назвал точную дату открытия торговых центров в Киеве

Как сообщает Politeka.net, об этом он рассказал 27 мая во время онлайн-брифинга.

"Хочу сообщить, что сегодня комиссия по чрезвычайным ситуациям города приняла решение об открытии в столице торгово-развлекательных центров (без работы развлекательных зон)", - заявил глава КГГА.

Он добавил, что ТРЦ разрешат открывать с 30 мая. Заведениям смогут работать при условии соблюдения всех санитарно-эпидемических норм и регламентов.

В тот же день смогут открыться отели - пока действуют ограничения на общественное питание, им придется кормить постояльцев на вынос или носить еду в номера. После открытия для гостиниц будут действовать строгие требования: проверка температуры сотрудников и клиентов, ношение маски вне номеров и не более одного человека на 10 квадратных метров в вестибюлях.

"Для отелей прописаны четкие требования, которые они должны соблюдать", - подчеркнул градоначальник.

Стоит отметить, что хостелы пока открывать не собираются, а "решение о работе ресторанов и кафе столицы комиссия по чрезвычайным ситуациям примет отдельно".

Ранее, с 25 мая, в Киеве возобновило роботу метро. Уже через два дня Кличко решил ввести ограничения и распорядился ограничить пропуск на станции в час пик.

Напомним, Кличко объяснил, куда ушли деньги на дороги в Киеве: "Теперь у мэрии проблема".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".