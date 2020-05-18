Торговые центры Киева планируют открыть уже до конца мая, но есть важное условие

Как сообщает Politeka.net, об этом столичный мэр Виталий Кличко заявил 18 мая во время брифинга.

Глава КГГА пришел к выводу, что нет смысла открывать ТЦ до того, как полноценно заработает общественный транспорт. Он добавил, что киевлянам нужно как-то добираться на работу во время карантина.

"Крупные торговые центры надо открывать после возобновления работы метро. Нужно понимать, что люди едут на работу общественным транспортом, в частности, в крупные ТЦ", - отметил Виталий Кличко.

Киевский мэр добавил, что открытиие торговых центров, как и запуск метро, должно состояться до конца месяца. Согласно планам, подземка снова заработает с 25 мая, если Кабинет министров позволит.

Пользователи социальных сетей возмутились заявлением Виталия Кличко и потребовали принять меры. Многие заметили, что на работу ходить КГГА уже разрешила, а вот транспортом киевлян не обеспечила:

"Откройте ПАБЫ, я устал смотреть трезво на всё это де##о вокруг"; "Запустите общественный транспорт. Люди не работают, потому что невозможно добраться на работу"; "25 мая откроют метро и 22 мая весь транспорт? Почему находят маршрутки???"; "Почему в эпропе и странах третьего мира, транспорт во время карантина работал и работает, вчера медики в италии сказали, что вирус будет до конца жизни, метро тоже до конца закрыто будет?"; "На Милоскавской, Троещина, утром в 6.00 очередь на автобус 1 км была, когда закончатся такие издевательства?"; "Хватит. Пора заканчивать этот цирк".

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".