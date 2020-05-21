Мэр Киева Виталий Кличко похвастался сомнительным достижением и нарвался на критику

Как сообщает Politeka.net, 21 мая во время онлайн-брифинга Виталий Кличко рассказал, как погода помогла столице сэкономить на уборке снега.

У градоначальника поинтересовались, кудапотратили почти 400 миллионов гривен, которые "Киевавтодору" выделили на уборку дорог, тогда как зима выдалась бесснежной. По словам Виталия Кличко, средства потратили на покупку соли, которой осталось еще очень много.

"Соль закупают в течение лета и осени. Прошлая зима была бесснежной, разумеется, не все запасы соли были использованы. Она находится в хранилищах. И осталась на следующую зиму", - отметил Виталий Кличко. - "Остатки соли.. превышают 44,5 тыс. тонн. Поэтому в следующем сезоне город значительно меньше потратит средств на закупку соли".

Как заявил мэр, в прошлом сезоне "Киевавтодор" потратил выделенные из бюджета деньги на зарплаты и ппокупку горюче-смазочных материалов. Несмотря на бесснежную погоду, работникам коммунальных предприятий нашлось, чем заняться.

"Хотя снега почти не было, все остальные виды дорожных работ коммунальщики выполняли. Часть же денег направили на закупку и ремонт коммунальной техники. Она - многофункциональная. И многие из этих машин сегодня задействованы в мытье столичных улиц", - сообщил глава КГГА.

Киевляне прокомментировали отчет киевского мэра в сети. Многие украинцы высмеяли Виталия Кличко за такое "достижение" и предложили, что можно сделать с остатками соли:

"Сэкономленную соль нужно засолить)"; "Киев закупил столько соли, что решил не рассыпать ее на тротуарах, чтобы не вводить в заблуждение киевлян-любитель лыж..."; "Благодаря бесснежной зиме у Киева осталось 44,5 тыс. тонн запасов соли. Продадим через Эпицентр как сахар. Что эпицентр не торгует сахаром?? Тогда продадим как краску для покраски больниц. Купим на съэкономленные деньги - Кличко"; "Теперь у мэрии проблема кому соль загнать налево..."; "в связи с бесснежной зимой на сэкономленные на уборке от снега средства мы закупили снегоуборочные машины - Кличко)"; "За л*хов держат, мол, они сэкономили для города, показуха, а другие схемы которые тянут миллионы, работают, как прежде"; "Ну теперь осталось дождатся урожая на огурцы и помидоры---не пропадёт. А раздавать нельзя. Все рванут на Днепр и прочие реки и рыбу изведут всю на тараньку".

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Кличко рассказал, когда в Киеве заработают торговые центры: "Пора заканчивать".