Из-за аварии в Киеве посреди улицы образовался фонтан с кипятком

Как сообщает Politeka.net, очевидцы поделились в социальных сетях кадрами происшествия (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

20 мая на улице Леваневского в результате гидравлических испытаний прорвало трубу. Прямо посреди проезжей части из люка ударил гейзер, потоки горячей воды выплеснулись на несколько метров ввер и окатили машины, припаркованные рядом.

"Если не хотите неприятностей - лучше объехать", - советует автор публикации.

Киевляне высмеяли новый столичный фонтан в комментариях:

"Кличко говорил,что на День Киева откроет все фонтаны!))) Но у него всегда с опережением все работают"; "Кипяточек, кипяток. Ты ведь пробовал, дружок?"; "Так а там и асфальт не везде кладут,после очередного прорыва. А зачем?"; "Скоро и фьорды в Киеве появятся"; "Так вот почему отключили гарячую воду"; "Новый фонтан открыли"; "инфраструктура готовится к туристическому сезону".

Ранее стало известно, что КГГА заказала новый фонтан на Владимирскую горку в Киеве по цене элитного коттеджа. ООО "Центра-Строй" наняли построить достопримечательность с подпорками и гранитными украшениями за 9,64 миллиона гривен.

Напомним, "новый фонтан Кличко": в центре Киева прорвало трубу, появилось видео ЧП.

Как сообщала Politeka, центр Киева залило кипятком после аварии: видео потопа.

Также Politeka писала, что Кличко разгневал киевлян шальной затеей во время карантина: "Во всех районах...".