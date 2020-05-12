Мэра Виталия Кличко раскритиковали за украшение Киева во время карантина

Как сообщает Politeka.net, глава КГГА на своей странице в Facebook показал макет нового фонтана (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

Как заявил Виталий Кличко, фонтан в виде Архистратига Михаила собираются поставить в Киеве в верхней части парка «Владимирская горка», за Михайловским Златоверхим собором. По словам мэра, несмотря на карантин, город продолжает развиваться, а новая достопримечательность приманит больше туристов.

«Через несколько месяцев мы планируем презентовать новый фонтан — с очень красивой скульптурой Архистратига Михаила, который считается покровителем Киева. Убежден, этот фонтан станет еще одним магнитом для киевлян и гостей нашего города», — заявил Кличко.

Многие киевляне возмутились постройкой памятника в условиях эпидемии. В социальных сетях они напомнили, что в столице есть много других проблем:

"Как те коты, когда делать нечего"; "Денег собрал много? "Лучше бы пенсионерам раздал, а то снова в свои карманы уйдет львиная доля ! Пир во время чумы!!!"; "Точно рак мозгов. Ливневки сделайте! Город скоро утонет в фекалиях и дождевых водах!"; "А наши управляющие компании заявляют, что на ремонт асфальта во дворах денег нет. Это как?"; "Скоро из-под асфальта во всех районах забьют фонтаны(("; "Обычный асфальт положите, а не плиты, а не кирпичики, а не мостовую, просто обычный асфальт для пешеходов, колясок, самокатов, великов! А кофейные можете закрывать, не станем плакать, потому что было так себе кофе по 14грн, а открылись, то же самое, так себе, по 20 грн"; "Фонтанарий- классика распила!!))".

[embed]https://www.facebook.com/Vitaliy.Klychko/videos/563348634589942/?__xts__

Стоит отметить, что с 12 мая в Киеве начался первый этап ослабления карантина.

Напомним, как на Майдане: новый бунт разгорелся в Киеве, никакой карантин не поможет, кадры с места.

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