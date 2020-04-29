В центре Киева из-за прорыва трубы появился незапланированный фонтан

Как сообщает Politeka.net, очевидцы записали ЧП на видео и опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).

Авария произошла 29 апреля на мосту в Голосеевском районе, неподалеку от станции метро "Вокзальная". Струя воды прорывается сквозь крону дерева бьет метров на десять в высоту. На опубликованных кадрах бригада ремонтников беспомощно наблюдает, как вода заливает все вокруг.

Пользователи социальных сетей остро отреагировали на очередной прорыв коммуникаций. Некоторые упрекнули в сложившейся ситуации киевского мэра Виталия Кличко:

"Если бы у нас был нормальный мэр, то и фонтанов незапланированных не было бы"; "Киев славится своими фонтанами, особенно с кипятком!"; "Пока в Киеве постоянно прорывает трубы, Виталя и дальше шныряет и цепляет везде свои плакаты "достаточно шастать" лучше бы эти деньги потратил на обустройство города"; "Пока Киев славится гейзерами, его "мэр" и дальше продолжает только пиариться і шастать (("; "Это новый фонтан Кличко!".

А в Киеве опять прорвало трубу. Gepostet von Асоціація платників податків. Київ am Mittwoch, 29. April 2020

Ранее жители Киева запечатлели еще один несанкционированный фонтан. Мощная струя воды била из трубы на перекрестке у торгового центра "Гуливер" и поднималась до самого светофора, который красиво подсвечивал воду зеленым и красным цветами.

Напомним, мэрия Киева заказала часов для Кличко почти на 4 миллиона: "Избранным подарят".

Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.