В центре Киева из-за прорыва трубы появился незапланированный фонтан
Как сообщает Politeka.net, очевидцы записали ЧП на видео и опубликовали в социальных сетях (чтобы посмотреть ролик, скрольте вниз).
Авария произошла 29 апреля на мосту в Голосеевском районе, неподалеку от станции метро "Вокзальная". Струя воды прорывается сквозь крону дерева бьет метров на десять в высоту. На опубликованных кадрах бригада ремонтников беспомощно наблюдает, как вода заливает все вокруг.
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Пользователи социальных сетей остро отреагировали на очередной прорыв коммуникаций. Некоторые упрекнули в сложившейся ситуации киевского мэра Виталия Кличко:
"Если бы у нас был нормальный мэр, то и фонтанов незапланированных не было бы"; "Киев славится своими фонтанами, особенно с кипятком!"; "Пока в Киеве постоянно прорывает трубы, Виталя и дальше шныряет и цепляет везде свои плакаты "достаточно шастать" лучше бы эти деньги потратил на обустройство города"; "Пока Киев славится гейзерами, его "мэр" и дальше продолжает только пиариться і шастать (("; "Это новый фонтан Кличко!".
Ранее жители Киева запечатлели еще один несанкционированный фонтан. Мощная струя воды била из трубы на перекрестке у торгового центра "Гуливер" и поднималась до самого светофора, который красиво подсвечивал воду зеленым и красным цветами.
Напомним, мэрия Киева заказала часов для Кличко почти на 4 миллиона: "Избранным подарят".
Как сообщала Politeka, у Кличко начались обыски из-за ближайшего соратника, гремит скандал: «Требовал десятки тысяч…».
Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.