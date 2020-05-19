Центр Киева затопило кипятком из-за прорыва трубы

Как сообщает Politeka.net, очевидцы показали в социальной сети последствия масштабной аварии (чтобы посмотреть, скрольте вниз).

Недавно в коммунальщики Киева начали проводить испытания тепловых сетей, которые в итоге привели к настоящему потопу. Киевляне показали, что на улице Большой Васильковской неподалеку от торгового центра "Ocean Plaza". Дорогу залили потоки горячей воды, на проезжей часть поднялись клубы пара.

На одном из видео можно заметить, что кипяток выливается из переполненного коллектора. Рядом стоят представители коммунальной службы, которые, по всей видимости, обсуждают происшествие.

Ранее представители КГГА объявили, что с 12 мая в Киеве начинаются гидравлические испытания для подготовки тепловых сетей к зиме. Заместитель главы администрации Петр Пантелеев заявил, что работы призваны предотвратить аварии.

Горячая вода Тааак, жители районов, где отключили горячую воду, мы знаем где она есть На улице Большой Васильковской сегодня прорвало трубу и горячей водой залило всю улицу. Как вам такое? #киев #коммуналка #сколькоможно Gepostet von Коммуналка am Dienstag, 19. Mai 2020

Во время испытаний коммунальщики будут поетапно отключать горячую воду во всех районах столицы. Работы на каждому участке продлятся около двух недель. Так с 19 мая примерно до 5 июня планируют испытывать тепловую сеть в Соломенском районе, на Шулявке, Теремках, Осокорках и в центре Киева.

Напомним, киевлян предупредили о повышении тарифов на коммуналку, объявлены новые цены: "есть 10 дней, чтобы...".

Как сообщала Politeka, Кличко объявил новые правила по коммуналке и взбесил киевлян: "Город должен платить".

Также Politeka писала, что Кличко ошарашил киевлян решением по карантину: "Оплатите, граждане".