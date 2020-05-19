После открытия метро в Киеве будет работать по новым правилам

Как сообщает Politeka.net, пресс-служба Киевского метрополитена раскрыла подробности на странице в Facebook.

Согласно объявлению, столичное метро полностью отказывается от поездок по жетонам. Как только подземка возобновит работу, у пассажиров будет месяц, чтобы воспользоваться уже купленными жетонами зеленого цвета. После этого пассажиры смогут оплатить проезд только при помощи электронных билетов, которые можно приобрести в Т-киосках еще до открытия метро.

Киевский метрополитен призывает заранее подготовить средства оплаты приводит все доступные варианты:

- KyivSmartCard (карточка и приложение);

- Карта метро (до 31 марта 2021 года)

- Любая банковская карта, которая поддерживает бесконтактные платежи;

- Мобильные приложения Google Pay и Apple Pay;

- бумажные или электронные одноразовые билеты с QR-кодом.

Отмечается, что для льготного проезда жители столицы смогут использовать Карточку киевлянина. Общегосударственные льготные категории должны показать оригинал удостоверения, который подтверждает право на бесплатный проезд.

В наземном общественном транспорте тоже придется расплачиваться с помощью KyivSmardCard, разового билета с QR-кодом или банковской картой. Впрочем, до 1 июля кондукторы будут продавать разовые билеты в салонах.

Напомним, Кличко решил открыть метро, но запугал киевлян последствиями: "Будьте благоразумными".

Как сообщала Politeka, Кличко рассказал об ужесточении карантина в Киеве: "Ситуация непростая".

Также Politeka писала, что Минздрав заявил о запуске метро в Киеве, названа дата: "Давно уже пора".