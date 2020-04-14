Потепления не будет

Синоптики рассказали, какая погода будет в Киеве 15 апреля

Середина апреля не порадует киевлян. Мало того, что солнце не покажется из-за плотных туч до вечера, температура также не будет подниматься выше 9 градусов. Об этом информирует сайт Sinoptik.

Так, пасмурная погода в Киеве будет держаться весь день, без осадков.

15 апреля влажность воздуха в Киеве составит от 23 до 53%. Столбики термометров будут показывать от 0 до +9 градусов.

Напомним, что мы писали, погода 14 апреля испортится – в страну придет атмосферный фронт, который принесет похолодание.

Согласно прогнозу, на севере и западе Украины, а также в Винницкой 14 апреля температура воздуха резко упадет до +4 +9 градусов.

При этом в восточных, южных в большинстве центральных областей тепло еще задержится, днем столбики термометров покажут + 10 + 17 градусов. Но вечером уже станет холодно и в Черкасской области.

Также мы сообшали, что спасателям удалось ликвидировать открытый огонь вблизи ЧАЭС.

"Пожар в Чернобыле: по состоянию на 7 утра открытого огня нет, наблюдается незначительное тление лесной подстилки. Инженерной техникой создано около 110 км минерализованных полос. Пожарная авиация (3 самолета, 3 вертолета) в течение 13 апреля осуществила 227 сбросов (538 т. воды)", - отметил Геращенко.

Заместитель главы МВД также успокоил украинцев относительно показателей радиационного фона в Киеве и области.

Напомним, чернобыльский пожар перекинулся на жилые дома, началась эвакуация: что с уровнем радиации.

Как сообщала Politeka, вслед за Чернобылем крупный пожар вспыхнул прямо под Киевом: кадры огненного ЧП.

Также Politeka писала, что ядовитые пожары в Чернобыле не утихают, спасатели показали самое опасное место: "Печет!"