В полицию сообщили о минировании Александровской больницы в Киеве

Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.

Неизвестный позвонил в полицию в 21:40 и заявил, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.

При этом звонивший указал адрес кардиологического отделения Александровской больницы, где проходят лечение зараженные «уханьским вирусом». Были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.

Кадры того, как проходила эвакуация, показали на странице «Киев Оперативный» в Facebook.

«Очень надеемся, что больного ублюдка, который сообщил о заминировании найдут и накажут», - говорится в сообщении.

Взрывотехники проверили всю территорию, но взрывоопасных веществ и предметов не нашли.

По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Правоохранители работают над тем, чтобы установить и задержать человека, который сообщил о минировании.

Отметим, всего в Киеве - 294 зараженных (4 случая закончились летально). За последние сутки вирус выявили у 15 человек. Среди новых инфицированных трое медиков. Восемь зараженных были госпитализированы.

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.