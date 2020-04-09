В полицию сообщили о минировании Александровской больницы в Киеве
Подробности рассказали в пресс-службе Национальной полиции Киева.
Неизвестный позвонил в полицию в 21:40 и заявил, что в одном из корпусов больницы заложена взрывчатка.
При этом звонивший указал адрес кардиологического отделения Александровской больницы, где проходят лечение зараженные «уханьским вирусом». Были эвакуированы более 100 человек, среди которых пациенты и медперсонал.
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Кадры того, как проходила эвакуация, показали на странице «Киев Оперативный» в Facebook.
«Очень надеемся, что больного ублюдка, который сообщил о заминировании найдут и накажут», - говорится в сообщении.
Взрывотехники проверили всю территорию, но взрывоопасных веществ и предметов не нашли.
По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) УК Украины.
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы от двух до шести лет. Правоохранители работают над тем, чтобы установить и задержать человека, который сообщил о минировании.
Отметим, всего в Киеве - 294 зараженных (4 случая закончились летально). За последние сутки вирус выявили у 15 человек. Среди новых инфицированных трое медиков. Восемь зараженных были госпитализированы.
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