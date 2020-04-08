Коллеги Виталия Кличко по КГГА передумали закупать 400 камер для измерения температуры, которые обошлись бы бюджету в 65 миллионов гривен
Как оказалось, договор был составлен с нарушениями. Об этом сообщается на Facebook-странице Prozorro, передает Politeka.net.
Киевская городская государственная администрация разорвала договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн. Оплаты по этому договору еще не было, поэтому средства удалось сохранить.
Отмечается, что закупка проводилась без тендера якобы в рамках борьбы с китайским вирусом, хотя такие камеры не входят перечень товаров для противодействия заболеванию.
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По данным Prozorro, сэкономленные 65 млн грн — это 7% от всех расходов Украины на закупки против уханьского вируса за 2 недели.
Ранее сообщалось, что количество больных китайским вирусом в Киеве неумолимо растет. В среду, 8 апреля, в столице Украины было официально подтверждено 294 случая заболевания. Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции в режиме онлайн.
Количество заболевших киевлян за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Инфицированы 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года.
Лидируют по количеству случаев заражения уханьским вирусом Печерский, Дарницкий и Шевченковский районы столицы. Полная статистика выглядит таким образом:
Голосеевский — 28 (+1)
Дарницкий — 43 (+3)
Деснянский — 18 (+2)
Днепровский — 18 (+2)
Оболонский — 22
Печерский — 48
Подольский — 21
Святошинский — 15 (+1)
Соломенский — 39 (+3)
Шевченковский — 42 (+3)
Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.
Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.
Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.