Коллеги Виталия Кличко по КГГА передумали закупать 400 камер для измерения температуры, которые обошлись бы бюджету в 65 миллионов гривен

Как оказалось, договор был составлен с нарушениями. Об этом сообщается на Facebook-странице Prozorro, передает Politeka.net.

Киевская городская государственная администрация разорвала договор на закупку 400 камер с функцией измерения температуры и распознавания лиц за 64,9 млн грн. Оплаты по этому договору еще не было, поэтому средства удалось сохранить.

Отмечается, что закупка проводилась без тендера якобы в рамках борьбы с китайским вирусом, хотя такие камеры не входят перечень товаров для противодействия заболеванию.

По данным Prozorro, сэкономленные 65 млн грн — это 7% от всех расходов Украины на закупки против уханьского вируса за 2 недели.

Ранее сообщалось, что количество больных китайским вирусом в Киеве неумолимо растет. В среду, 8 апреля, в столице Украины было официально подтверждено 294 случая заболевания. Об этом мэр Виталий Кличко заявил во время пресс-конференции в режиме онлайн.

Количество заболевших киевлян за прошедшие сутки увеличилось на 15 человек. Инфицированы 8 женщин в возрасте от 29 до 67 лет и 6 мужчин в возрасте от 43 до 61 года.

Лидируют по количеству случаев заражения уханьским вирусом Печерский, Дарницкий и Шевченковский районы столицы. Полная статистика выглядит таким образом:

Голосеевский — 28 (+1)

Дарницкий — 43 (+3)

Деснянский — 18 (+2)

Днепровский — 18 (+2)

Оболонский — 22

Печерский — 48

Подольский — 21

Святошинский — 15 (+1)

Соломенский — 39 (+3)

Шевченковский — 42 (+3)

Напомним, киевляне не выдержали карантина и открыли пляжный сезон.

Как сообщала Politeka, умелый киевлянин показал, как ловко обойти запреты карантина.

Также Politeka писала, что заместитель Кличко обматерил киевлян из-за карантина и сразу поплатился.