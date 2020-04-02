Ребенок ушел из дома и не вернулся

Под Киевом пропал ребенок 12-ти лет

В городе Ржищев в Киевской области Кагарлицкое отделение полиции бросило силы на поиски Яны Дзюбы, которая первого апреля около 14:30 покинула место своего проживания (г. Ржищев, ул. Заводская) и до сих пор не вернулась. Об этом сообщает Politeka со ссылкой на паблик Киев Оперативный в фейсбук.

ПРИМЕТЫ: на вид 12-13 лет, рост 154 см, среднего телосложения, лицо круглое, глаза голубые, волосы светлые, длинные.

Была одета в черную куртку, серую кофту и спортивные штаны, черные текстильные кроссовки с изображением цветов.

При наличии любой информации о возможном месте нахождения ребенка, сообщать по телефону спецлинии полиции "102".

Напомним, что по улицам Киева гулял 2-летний раздетый ребенок без присмотра.

Неравнодушная киевлянка заметила одинокого ребенка и обратилась в полицию.

Инцидент произошел на улице Кибальчича, где люди заметили маленького мальчика. Ребенок двух лет был одет не по погоде.

Женщина, которая заявила в полицию, вышла на улицу к 2-летнему малышу и укутала своей одеждой.

Полицейские начали немедленно опрашивать людей на соседних улицах, чтобы найти родню малыша. К инспекторам обратилась бабушка мальчика и сообщила, что она вышла из дома и оставила ребенка с его прабабушкой и прадедушкой, а когда вернулась, то обнаружила, что мальчика нет.

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