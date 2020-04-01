В Киеве вторую неделю горят торфяники

Столичные пожарные уже около двух недель тушат крупное возгорание в районе ТЭЦ-6 и озера Алмазное в Деснянском районе. Об этом пишет Сегодня с комментарием от Главного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в столице.

"В этом месте есть залежи торфа, который тлеет, и пожарные Киева работают там уже вторую неделю. Площадь пожара очень большая. Но сложность в том, что торф горит очагами, которые постоянно приходиться заливать водой ", – отметили в ГСЧС города.

Также в сети появилось видео с кадрами с места пожара.

Gepostet von Богдан Яременко am Dienstag, 31. März 2020

Напомним, мы писали, что из-за горения торфянников Киев занял второе место в мире как город с самым загрязненным воздухом.

«Никто не замечал, что как минимум уже неделю ближе к ночи воздух очень сильно загрязняется? И так каждую ночь, стабильно. Вчера Киев был на 2 месте в мире, уступив «лидерство» Чиангмаю, Таиланд (там сейчас серьезные пожары). В то время, как во всем мире столицы других стран видят один из плюсов карантина – чистейший воздух, то у нас все наоборот. Что они там ночами за го*но такое ядреное жгут? (ваши версии, кроме шуток про крематории, спасибо)», – обратился к пользователям сети киевлянин Александр Доброманов.

Также он показал кадры с индексом загрязнения воздуха в украинской столице 29 марта. Все значения районов красного цвета, что значит максимальное загрязнение воздуха. Также Доброманов сравнил показатели 29 марта и 22-го, когда качество воздуха держалось в допустимых пределах.

Напомним, что волки вышли на охоту на Киевщине: "даже при свете дня", подробности

Как сообщала Politeka, в Киеве подростки устроили погром на автопарковке: «Девочки развлекаются», кадры

Также Politeka писала, что в разгар карантина в Киеве отключат газ: названа дата