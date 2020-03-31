Мужчина оказывал сопротивление при задержании и грозился себя убить

Под Киевом отправили за решетку серийного автоугонщика

Об этом рассказала пресс-служба полиции Киевской области, сообщает Politeka.

Злоумышленник разыскивался за совершение серии угонов элитных автомобилей в Киеве.

Отметим, что во время задержания в Борисполе вор повредил припаркованные полицейские машины и стрелял из пистолета, угрожая себя убить. Он приставил пистолет к виску, когда увидел, что от погони полиции не сбежать.

Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.

Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, ресурс Киев Оперативный провел расследование и установил личность задержанного в Борисполе. Так, автоугонщиком оказался некий Зураб Тавберидзе, который находился в розыске уже продолжительное время. По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей.

Напомним, что в Киеве на время карантина возможно передвигаться только на частных автомобилях, также при себе обязательно иметь паспорт.

В Киеве на период карантинных мероприятий ограничено движение транспорта для въезда и выезда из столицы, особенно для общественного транспорта и спецавтобусов междугороднего и межобластного сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской мэрии.

«До 24 апреля включительно введен запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения», - сообщили в пресс-службе КГГА.

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