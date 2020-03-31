Под Киевом отправили за решетку серийного автоугонщика
Об этом рассказала пресс-служба полиции Киевской области, сообщает Politeka.
Злоумышленник разыскивался за совершение серии угонов элитных автомобилей в Киеве.
Отметим, что во время задержания в Борисполе вор повредил припаркованные полицейские машины и стрелял из пистолета, угрожая себя убить. Он приставил пистолет к виску, когда увидел, что от погони полиции не сбежать.
Стало известно, что автоугонщику выбрали меру в виде задержания под стражей.
Мужчине объявлено о подозрении в совершении правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 1 ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
Кроме того, ресурс Киев Оперативный провел расследование и установил личность задержанного в Борисполе. Так, автоугонщиком оказался некий Зураб Тавберидзе, который находился в розыске уже продолжительное время. По полученной информации, на его счету около 600 угонов автомобилей.
Напомним, что в Киеве на время карантина возможно передвигаться только на частных автомобилях, также при себе обязательно иметь паспорт.
В Киеве на период карантинных мероприятий ограничено движение транспорта для въезда и выезда из столицы, особенно для общественного транспорта и спецавтобусов междугороднего и межобластного сообщения. Об этом рассказали в пресс-службе Киевской мэрии.
«До 24 апреля включительно введен запрет на регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения», - сообщили в пресс-службе КГГА.
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