В ночь на вторник, 31 марта, мужчина в состоянии алкогольного опьянения устроил дебош в магазине Киева

Об этом сообщает паблик "Киев Оперативный", сообщает Politeka.

Инцидент случился по адресу улица Серафимовича, 4. Пьяный неадекват пошел за добавкой в магазин "Экспресс-маркет", но алкогольные напитки ему не продали. Мужчина решил устроить расправу.

«Задержали этого дядю в тельняшке. Дядя немного перебрал с алкоголем и пошел еще за добавкой в Экспресс-маркет. Когда алкоголь не продали – начал угрожать пистолетом сначала персоналу, а затем и посетителям», – подписали кадры с задержанным в сети.

После инцидента мужчину передали полиции.

Напомним, что в Киеве заметно похолодает, а ночью ударят морозы. Начиная с самого утра и до позднего вечера, небо в Киеве будет покрыто облаками.

Синоптики рассказали, что в среду, 1 апреля влажность воздуха в Киеве составит от 26 до 49%. Днем столбики термометров будут показывать от -2 до +7 градусов. Без осадков.

По народным предсказаниям: "На Дарью проруби мутятся". Если ночью звезд не видно, можно ждать теплой погоды; если день ветреный, то и весь год таким будет.

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Снег пошел в Киеве 31 марта около 8 утра в районе ВДНГ. Лесной массив стало засыпать чуть позже, около девяти.

После снегопада, который закончился весьма быстро, в Киеве вышло солнце из-за туч.

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