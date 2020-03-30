Где нельзя гулять киевлянам во время карантина

Полицейские устроили охоту на отдыхающих киевлян

Об этом рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный, сообщает Politeka.net

На выходные многие киевляне прервали свою изоляцию ради вылазки на природу. Однако представители полиции, спасатели КАРС, ГУ ДСНС Украины в Киеве, работники КО «Киевзеленстрой» отправились на рейд по местам массового отдыха.

Киевлян «отлавливали» на массиве Виноградар.

Многие жители услышали о запрещении во время карантина расжигать костры и пользоваться зонами отдыха.

«Чрезвычайная ситуация в Украине – не время для прогулок и отдыха, а тем более для пикника! Это время беречь себя и близких! - подчеркивает Рисованный.

Он напомнил, что за нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Штраф может затянуть на две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.

Также в полиции отметили, что за розжиг огня в лесах и парках могут оштрафовать по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях – от 340 до 1360 гривен.

Напомним, что на киевском рынке, который был закрыт на карантин, разгорелся пожар.

На улице Чернобыльской в районе Академгородок в Киеве начался масштабный пожар на продуктовом рынке «Иллис» Видео появилось на популярном сообществе в фейсбук.

Так, утром в понедельник, 30 марта, загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе. По предварительной информации, сначала загорелся автомобиль с молочной продукцией, после чего огонь перекинулся на торговые ряды.

По словам водителя сгоревшего авто, он понес товар на рынок, а когда вернулся, увидел как горит машина. Пламя перекинулось на рынок.

На данный момент на месте работают спасатели. Улицу затянуло черным дымом.

Ще одна пожежа, тільки вже на вул. Чорнобильскій. Зі слів водія, він поніс товар на ринок, а коли повернувся, побачив як горить машина. Полум’я перекинулось на ринок, на щастя рятівники #ДСНС вчасно приїхали, та ліквідували пожежу. Потерпілих немає. Gepostet von Киев Оперативный am Sonntag, 29. März 2020

Напомним, что киевлянам объяснили, дают ли пропуска на общественный транспорт бесплатный проезд

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