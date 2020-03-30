Полицейские устроили охоту на отдыхающих киевлян
Об этом рассказал начальник Управления экологии и природных ресурсов КГГА Андрей Рисованный, сообщает Politeka.net
На выходные многие киевляне прервали свою изоляцию ради вылазки на природу. Однако представители полиции, спасатели КАРС, ГУ ДСНС Украины в Киеве, работники КО «Киевзеленстрой» отправились на рейд по местам массового отдыха.
Киевлян «отлавливали» на массиве Виноградар.
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Многие жители услышали о запрещении во время карантина расжигать костры и пользоваться зонами отдыха.
«Чрезвычайная ситуация в Украине – не время для прогулок и отдыха, а тем более для пикника! Это время беречь себя и близких! - подчеркивает Рисованный.
Он напомнил, что за нарушение санитарных мероприятий полиция имеет право составлять административные протоколы по ст. 44-3 (нарушение правил карантина людей) Кодекса Украины об административных нарушениях. Штраф может затянуть на две тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан.
Также в полиции отметили, что за розжиг огня в лесах и парках могут оштрафовать по статье 152 Кодекса Украины об административных правонарушениях – от 340 до 1360 гривен.
Напомним, что на киевском рынке, который был закрыт на карантин, разгорелся пожар.
На улице Чернобыльской в районе Академгородок в Киеве начался масштабный пожар на продуктовом рынке «Иллис» Видео появилось на популярном сообществе в фейсбук.
Так, утром в понедельник, 30 марта, загорелись торговые ряды на рынке "Иллис" в Святошинском районе. По предварительной информации, сначала загорелся автомобиль с молочной продукцией, после чего огонь перекинулся на торговые ряды.
По словам водителя сгоревшего авто, он понес товар на рынок, а когда вернулся, увидел как горит машина. Пламя перекинулось на рынок.
На данный момент на месте работают спасатели. Улицу затянуло черным дымом.
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